Нацбанк продолжает снижать курс гривны

Национальный банк Украины на вторник, 17 марта 2020 года, ослабил официальный курс гривны на 44 копейки - до 26,5249 грн за доллар против 26,089 грн за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,5249 грн против 28,9901 грн накануне.