Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 177 тысяч человек

Общее число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире выросло за сутки почти на 14 тыс. — до 177 455, — при этом число умерших от заболевания превысило 7 тыс. и составило 7072. Об этом свидетельствуют статистические данные, обнародованные властями и экспертами в странах, где отмечены случаи заболевания.
Условный показатель смертности, который нельзя точно подсчитать до окончания пандемии, в среднем по миру составляет 3,99%. При этом в КНР, где пик пандемии уже прошел и за сутки было выявлено чуть более 20 новых случаев заражения, — 3,98%.
Наибольшее количество случаев за пределами Китая зафиксировано в Италии (27 710 заразились, 2158 умерли, 2749 вылечились), Иране (14 991 заразились, 853 умерли, 1669 вылечились), Испании (9191 заразились, 309 умерли, 530 вылечились), Южной Корее (8320 заразились, 81 умер, 1401 вылечился). От 3 до 7 тыс. случаев выявлено во Франции, Германии и США, от 1 до 3 тыс. случаев — в Швейцарии, Японии, Великобритании, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Бельгии и Австрии.
В Украине зарегистрировано 7 случаев инфицирования. Один человек умер.
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