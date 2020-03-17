Рада дала согласие на назначение нового генпрокурора

Верховная Рада приняла постановление «О согласовании назначения Президентом Украины Венедиктовой И. В. на должность Генерального прокурора» (№ 3227).
Соответствующее решение поддержали 269 народных депутатов при минимально необходимых 226.
«Решение принято», — сказал председатель ВР Дмитрий Разумков.
Напомним, 27 декабря 2019 года глава государства уволил Романа Трубу с должности и назначил и. о. руководителя ГБР Ирину Венедиктову. До этого Венедиктова была народным депутатом, членом фракции партии «Слуга народа» и возглавляла Комитет ВР по вопросам правовой политики. На внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года она баллотировалась под № 3 в списке «Слуги народа».
5 марта Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, что влечет за собой его отставку.
16 марта в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о назначении в.и.о. ГБР Ирины Венедиктовой генпрокурором.
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