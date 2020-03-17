Размещение наружной рекламы: как добиться лучшего эффекта

Принято считать, что наружная реклама— лучший способ заявить о себе и выделиться из числа конкурентов. Это так, но при одном условии. Информация, размещаемая на улицах города, в местах для отдыха, возле дорог должна быть согласована с другими рекламными предложениями компании. Согласитесь, важно учитывать любой рекламный носитель, дополняющий объявление. С этой точки зрения полезно знать особенности подачи информации и размещения наружной рекламы.

Как сделать предложение наиболее привлекательным

Любую информацию, расположенную на открытой местности, называют наружной рекламой (НР). Для размещения предложения используют:

Баннеры. Стационарные конструкции, возведенные рядом с проезжей частью. Если удается поставить сооружение на своей территории, соотношение цены и эффекта у такого носителя будут оптимальны.

Установки на крышах. Видны с далекого расстояния и в этом их основное преимущество.

Электронные табло. Устанавливаются рядом с остановками общественного транспорта, в местах, где много людей.

Кронштейны. Монтируются на столбах вдоль дороги.

Вывески. Располагают у входа в магазин, кафе, ресторан, офис компании.

Натяжные полотна. Используются в случаях, когда нужно закрыть фасад здания.

Временные легкие переносные конструкции. Чаще всего используются в приморских городах у ресторанчиков. Или, например, в Киеве на пешеходных улицах во время праздников.

Популярные раньше растяжки над дорогами теперь во многих городах запрещены.

НР будет наиболее эффективна, если удастся привлечь внимание как можно большего количества людей. Важно все: правильно выбрать место и конструкцию носителя, грамотно оформить объявление, учесть время суток, современные требования закона о рекламе. Изготовление рекламного объявления — непростая задача. Площадь носителя ограничена. Поэтому НР должна работать вместе с другими рекламными предложениями.

Какие виды рекламы лучше использовать для поддержки наружного объявления

НР привлекает внимание, создает фон и настроение. Но этого мало. Нужно подробно рассказать о вашей компании, ее предложениях. Клиент не любит неопределенность. Добавить информацию можно через другие каналы:

На сайте компании. Для того чтобы на сайт люди зашли, нужен запоминающийся слоган. Его размещают на наружной рекламе.

Рекламное сообщение по радио. Актуально, если вы работаете с водителями и пассажирами. В сообщении обязательно говорится не только о фирме и услугах, но и произносятся узнаваемые слова из НР.

Ролики, показываемые по телевизору. В передаче важно сделать визуальную картинку, совпадающую с образом НР.

Рекламные объявления в соцсетях. Работают лучше всего с аудиторией подростков. Молодые люди редко воспринимают информацию на баннерах. Они расскажут родителям о предложении вашей компании. НР должна подготовить реакцию старшего поколения.

Каждый рассмотренный вариант связи НР с другими объявлениями требует выдумки, творческого подхода и профессиональных знаний. Может быть и несложно придумать креативный образ для НР. Но он будет работать эффективно тогда, когда учитываются все особенности аудитории, с которой работает ваша фирма.