Размещение наружной рекламы: как добиться лучшего эффекта

Принято считать, что наружная реклама— лучший способ заявить о себе и выделиться из числа конкурентов. Это так, но при одном условии. Информация, размещаемая на улицах города, в местах для отдыха, возле дорог должна быть согласована с другими рекламными предложениями компании. Согласитесь, важно учитывать любой рекламный носитель, дополняющий объявление. С этой точки зрения полезно знать особенности подачи информации и размещения наружной рекламы.
Любую информацию, расположенную на открытой местности, называют наружной рекламой (НР). Для размещения предложения используют:
Популярные раньше растяжки над дорогами теперь во многих городах запрещены.
НР будет наиболее эффективна, если удастся привлечь внимание как можно большего количества людей. Важно все: правильно выбрать место и конструкцию носителя, грамотно оформить объявление, учесть время суток, современные требования закона о рекламе. Изготовление рекламного объявления — непростая задача. Площадь носителя ограничена. Поэтому НР должна работать вместе с другими рекламными предложениями.
НР привлекает внимание, создает фон и настроение. Но этого мало. Нужно подробно рассказать о вашей компании, ее предложениях. Клиент не любит неопределенность. Добавить информацию можно через другие каналы:
Каждый рассмотренный вариант связи НР с другими объявлениями требует выдумки, творческого подхода и профессиональных знаний. Может быть и несложно придумать креативный образ для НР. Но он будет работать эффективно тогда, когда учитываются все особенности аудитории, с которой работает ваша фирма.
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