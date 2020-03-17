Умер Эдуард Лимонов

Умер политик, писатель Эдуард Лимонов. Об этом сообщил российским СМИ его помощник Дмитрий Сидоренко. По его словам, это произошло сегодня, 17 марта. Причину смерти он не уточнил.
О смерти Лимонова также в своем Facebook сообщил российский депутат Сергей Шаргунов.
Эдуард Лимонов родился в 1943 году, в 1970-е начал писательскую карьеру. Автор произведений «Это я, Эдичка», «Книга воды», «Смрт» и др.
В 1974 году эмигрировал в США, позже получил французское гражданство.
В начале 90-х годов вернулся в Россию, ему было возвращено российское гражданство. Бывший глава запрещенной Национал-большевистской партии, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия».
Был арестован в апреле 2001 года по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. В апреле 2003 года приговорен к четырем годам лишения свободы. 18 июня того же года судом вынесено решение о его условно-досрочном освобождении из колонии.
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