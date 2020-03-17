Цена нефти Brent упала ниже $29 за баррель

На торгах в Лондоне цена нефти марки Brent впервые с января 2016 года опустилась ниже $29 за баррель.
По состоянию на 20:05 за баррель Brent на бирже давали $28,90.
Отметим, что с утра цены даже немного росли. Рано утром майский фьючерс на нефть марки Brent показал рост на 5,2% и стоил $31,15 за баррель. Однако позже цена снова пошла вниз.
С начала 2020 года цены на нефть снизились уже на 50%.
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