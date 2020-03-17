В Украине уже 17 случаев заболевания коронавирусом

В Украине по состоянию на 20:00 17 марта официально зарегистрированы 14 случаев заболевания Covid-19, два из них летальные.
«По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получены 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и Киев (2)», — сообщил Центр общественного здоровья.
Отмечается, что только 17 марта выявлены 7 новых случаев болезни. Один у жителя Киевской области. Это — 44-летний мужчина, который был за границей. Еще шесть в Черновицкой области — 33-летняя женщина (летальный) и лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей год и десять месяцев и шесть месяцев. Все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.
В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья исследовала более 640 образцов.
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