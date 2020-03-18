В России закрывают школы до 12 апреля

Из-за опасности распространения коронавируса во всех российских школах с 23 марта по 12 апреля будут объявлены каникулы. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает «РИА Новости».

«С понедельника, 23 марта, до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы. При этом будет также организована и поддержка дистанционного обучения школьников», — сказал министр.

В условиях распространения коронавируса Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор создают рабочую группу для поддержки систем образования в регионах, сообщил чиновник.