Во Франции уже почти 8000 заболевших

Генеральный директор министерства здравоохранения Франции Жером Саломон объявил во вторник вечером о росте числа подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в стране до 7730.
Общее число летальных исходов достигло 175, 7% из них — люди моложе 65 лет.
«Мы постепенно продвигаемся к всеобщей эпидемии на (французской — Ред.) территории», — сказал гендиректор на ежедневной пресс-конференции, которую транслировали СМИ Франции.
«Стратегия заключается в том, чтобы тестировать всех людей со сложными формами, госпитализированных людей и медицинских работников», — добавил Саломон.
Комментируя объявленную накануне президентом Эмманюэлем Макроном тотальную самоизоляцию граждан, чиновник объяснил это необходимостью сведения до минимума человеческих контактов на период эпидемии.
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