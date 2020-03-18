В Молдове зарегистрирована первая смерть от коронавируса

Первая жертва заболевания, вызываемого новым корнавирусом, зафиксирована в Молдове — ею стала 61-летняя женщина, которая заразилась в Италии. Об этом сообщила в среду на брифинге министр здравоохранения, труда и соцзащиты страны Виорика Думбрэвяну.
Она отметила, что женщина умерла в ночь на среду. По возвращении на родину из Италии она слишком поздно обратилась к врачам. «Женщина двое суток была подключена к аппарату искусственного дыхания. Ей 61 год, у нее были хронические заболевания. Несмотря на усилия врачей, минувшей ночью была зафиксирована остановка сердца, она скончалась», — сказала министр.
По ее словам, число заразившихся коронавирусом в Молдове уже два дня не меняется и составляет 30 человек.
Первый случай заражения коронавирусом в стране был зарегистрирован 7 марта у прилетевшей из Италии женщины. 17 марта было введено чрезвычайное положение в связи с опасностью распространения заболевания. Правительство закрыло наземную границу, а также приостановило авиасообщение со всеми странами.
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