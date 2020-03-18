В Испании за сутки заболели 2,5 тысячи человек

По меньшей мере 13 716 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Такие данные привел в среду директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве королевства Фернандо Симон.

По его словам, умерли 558 человек. «В Испании у нас сейчас выявлено 13 716 случаев», — сказал он.

Накануне Минздрав Испании информировал о 11 178 заболевших и 491 жертве.

Как уточнил заместитель оперативного директора национальной полиции Хосе Анхель Гонсалес, «с момента введения режима повышенной готовности было произведено 73 задержания» за неповиновение представителям власти. Кроме того, еще 15 человек были задержаны гражданской гвардией.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. 14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента.