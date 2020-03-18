В Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации

Правительство в связи с коронавирусом ввело в Киевской области режим чрезвычайной ситуации.
«Проведены соответствующие региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Мы утверждаем эти решения и устанавливаем режим чрезвычайной ситуации в Киевской области и в городе Киеве», — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в среду на заседании правительства.
Однако его поправил министр внутренних дел Арсен Аваков. Он, в частности, отметил, что власти столицы пока не приняли такое решение и предложил ввести режим ЧС только в области. По словам Авакова, решение по поводу режима ЧС в столице ожидается в ближайшие дни.
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