Польша потратит на поддержку экономики $52 млрд

Польское правительство анонсировало большой пакет помощи экономике и предпринимателям в связи с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на TVP.info.
В среду в правительстве состоялось заседание, посвященное пакету помощи экономике в связи с негативными последствиями эпидемии коронавируса. После заседания премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил о создании проекта под названием «Экономический и социальный антикризисный щит безопасности предпринимателей и работников в связи с пандемией вируса SARS-Cov-2».
Премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время правительство и госучреждения должны заботиться не только о здоровье граждан, но и об экономике, которая в связи с эпидемией коронавируса «очень сильно пострадает».
Моравецкий заявил, что ориентировочная стоимость пакета, состоящего из пяти столпов, составляет около 212 млрд злотых ($52 млрд). Эти столпы включают защиту работников от потери рабочих мест, поддержку здравоохранения, безопасность финансовой системы, поддержку предпринимателей и государственные инвестиции.
Согласно этим мерам государство будет покрывать 40% заработной платы работников компаний, пытающихся избежать увольнений. Работникам также будет разрешено задерживать выплаты по социальному страхованию.
Премьер-министр пообещал выделить 7,5 млрд злотых в поддержку системы здравоохранения страны и 30 млрд злотых в государственные инвестиции, включая дороги, цифровизацию, трансформацию энергетического сектора и модернизацию школ.
В настоящее время в Польше зарегистрировано 251 подтвержденный случай заболевания и пять смертей.
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