Швейцария закрывает авиасообщение с соседями и большинством других стран

Власти Швейцарии в среду приостановили авиасообщение с Испанией, Италией, Францией, Германией и всеми странами, не входящими в Шенгенскую зону, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на заявление правительства Швейцарии.

«В целях дальнейшей защиты от коронавируса Швейцария расширяет свои ограничения на въезд людей из Испании. Эти ограничительные меры также относятся к авиасообщению с Италией, Францией, ФРГ, Австрией и всеми странами, не относящимися к Шенгенской зоне», — говорится в заявлении.

«Кроме того, Федеральный совет (правительство Швейцарии — Ред.) приостанавливает на три месяца выдачу шенгенских и национальных виз гражданам третьих стран (не стран ЕС — Ред.)», — отмечают власти Швейцарии.

Кроме того, в заявлении правительство обозначено, что въезд в Швейцарию возможен только «в исключительных случаях».

Ранее на этой неделе швейцарские власти объявили чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса нового типа COVID-19.

С полуночи 17 марта закрыты все магазины и рестораны в стране. Также планируется закрыть до 19 апреля все развлекательные заведения и общественные места.

По состоянию на 18 марта, число выявленных заражений в Швейцарии достигло 3070, зафиксировано 27 летальных исходов.