Гривна продолжает падение на наличном и безналичном рынке

Курс гривны на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 27,39 грн/$1 с 27,08 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили дилеры коммерческих банков агентству «Интерфакс-Украина».

По их данным, котировки гривны к окончанию торгов составили 27,37-27,41 грн/$1. Дилеры отметили, что курс национальной валюты на межбанке продолжил снижаться, несмотря на укрепление на открытии рынка до 27,03 грн/$1.

На наличном рынке курс гривны после минимального снижения в середине дня среды до 27,26-28,65 грн/$1 (купля-продажа), ближе к вечеру укрепился до уровня вторника — 27,23-28,54 грн/$1.

На «сером» рынке 18 марта курс нацвалюты немного вырос до 27,82-28,17 грн/$ с 27,85-28,41 грн/$ во вторник вечером.

Банки также укрепили курс при онлайн-обмене и по-прежнему сохраняют очень большие спрэды. Например, monobank — до 27,21-28,31 грн/$1 (с 27,71-28,97 грн/$1 во вторник вечером), ПриватБанк — до 27,2-28,3 грн/$1 (с 27,7-29,2 грн/$1), Ощадбанк — до 27,0-28,5 грн/$1 (с 27,5-28,8 грн/$1). Вместе с тем Райффайзен банк Аваль снизил до 27,2-28,6 грн/$1 (с 27,1-28,1 грн/$1).

Нацбанк Украины ослабил официальный курс нацвалюты на 19 марта до 27,2685 грн/$1 с 27,0566 грн/$1 на 18 марта.