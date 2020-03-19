Европейские футбольные клубы могут потерять из-за вируса более €3 млрд

Потери клубов из Англии, Франции, Германии, Италии и Испании от досрочного завершения национальных первенств могут составить от до €3,95 млрд. Об этом сообщает Yahoo News со ссылкой на исследование консалтингового агентства KPMG.

Все ведущие европейские футбольные чемпионаты и турниры были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Исследование KPMG было проведено до объявления УЕФА о том, что чемпионат Европы-2020 будет перенесен на следующий год. Также компания не рассчитывала потери клубов от приостановки Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Больше всего может потерять Английская премьер лига (АПЛ) — до €1,25 млрд. Из них €800 млн — это упущенные доходы от трансляций матчей. Ла Лига (высший дивизион чемпионата Испании) может лишиться до €600 млн, Серия А (высший дивизион чемпионата Италии) — до 450 млн, Бундеслига (высший дивизион чемпионата Германии) — до €400 млн, Лига 1 (высший дивизион чемпионата Франции) — до €200 млн.