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Эрдоган считает, что мир вступает в новую эру глобальных изменений

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Эрдоган считает, что мир вступает в новую эру глобальных изменений

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил предположение, что из-за ситуации с распространением коронавируса мир вступает в новую эру, которая может внести глобальные и радикальные изменения.

«Мы вступаем в новую эру, которая, вероятно, претерпит радикальные изменения в экономическом, политическом и социальном порядках. Турция с самого начала внимательно отслеживала ситуацию вокруг коронавируса, приняв неотложные меры против распространения заболевания. Государство мобилизовало все возможности для скорейшего устранения угрозы распространения коронавируса», — приводит в четверг слова турецкого лидера телеканал NTV.

По мнению Эрдогана, «страны Запада годами не заботились о своих гражданах, передав базовые государственные службы в ведение частного сектора». «На самом деле это было сделано для того, чтобы уклониться от ответственности за своих граждан. Некоторые страны Европы, которые до вчерашнего дня выступали в качестве сторонников либерализма, сегодня начали национализировать больницы и другие структуры по оказанию базовых общественных услуг», — добавил президенту Турции.

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Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. По данным министерства здравоохранения, число зарегистрированных случаев заражения в стране составляет 191 человек. По меньшей мере два человека в Турции умерли от заболевания, вызванного коронавирусом.

 

Тайип Эрдоган, коронавирус
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