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Лукашенко назвал психозом ситуацию с коронавирусом

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Лукашенко назвал психозом ситуацию с коронавирусом

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с руководителями медицинских служб страны обсудил ситуацию с распространение коронавируса.

«Особенно это важно в условиях коронавирусного психоза», — цитирует главу государства агентство БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что хотя Всемирная организация здравоохранения и объявила пандемию, для Белоруссии «это не имеет никакого значения», поскольку в стране и раньше внимательно относились к борьбе с различными инфекциями. Он отметил, что «вирус поселился» почти во всех странах, но есть разница между Северной Африкой, где заразился один человек, и Италией, где погибли 475 человек.

Президент высказал мнение, что самая страшная эпидемия в мире — паника. Он призвал заниматься не только борьбой с COVID-19, но и с другими болезнями.

«В конце зимы — начале весны в Беларуси, как и во всем мире, идет подъем сезонных инфекций. Меня это больше всего беспокоит», — отметил Лукашенко и напомнил, что из-за заболеваний органов дыхания только за первые два месяца прошлого года в стране погибли 498 человек, а в начале этого года — 328.

17 марта Лукашенко, комментируя ситуацию с коронавирусом, предложил чаще мыть руки, вовремя завтракать, обедать и ужинать, а также ходить в баню и для профилактики выпивать водку: «Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40–50 грамм в пересчете на чистый спирт — травить этот вирус. Но не на работе».

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Накануне белорусские власти сообщили, что число инфицированных коронавирусом нового типа в стране достигло 51. У большинства из них инфекция проходит бессимптомно, но ее наличие болезни выявили тесты. Ни одного смертельного случая в стране пока не зафиксировано.

Александр Лукашенко, коронавирус
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