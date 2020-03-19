В Испании уже более 17 тысяч заболевших коронавирусом

По меньшей мере 17 147 случаев заражения новым коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщил в четверг Минздрав королевства.

По его данным, умерли 767 человек, 1107 поправились. В среду ведомство информировало о 13 716 заболевших и 558 жертвах.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии.

14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента.