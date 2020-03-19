Украинцам обещают маски в свободной продаже уже до конца недели

Медицинские маски появятся в свободном доступе в аптечных сетях в пятницу-субботу, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве в четверг. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы в ближайшее время ожидаем значительное пополнение рынка в средствах индивидуальной защиты (СИЗ) и в субботу-пятницу хирургические маски должны появиться в свободном доступе в аптечных сетях. Не во всех, но напряжение будет снято. Также правительство дополнительно выделило средства на закупку СИЗ для сотрудников центральных органов власти и передачи медучреждениям",- сказал Ляшко.
По его словам, запрос на потребность в СИЗ в регионах Минздрав подал еще в январе 2020 года, по результатам чего был сформирован расчет месячной и трехмесячной потребности в СИЗ для медучреждений.
"В конце января мы запросили в коммунальных медучреждений потребность в СИЗ. Когда мы собрали статистику, то увидели, что в разных регионах к этому относятся по разному: одни просили 30 костюмов биобезопасноти, друге при таких же условиях более 1 тыс. Поэтому Минздрав разработал и утвердил методику расчета месячной и трехмесячной потребности в СИЗ, которая утверждена приказом министерства и предоставлена медучреждениям«,- сказал он.
«После этого мы увидели две проблемы — длительные процедуры закупки медизделий, поэтому мы инициировали разработку законопроекта, который позволил упростить процедуру закупок. Вторая проблема — глобальный дефицит некоторых СИЗ. Поэтому правительство внедрило ограничения по экспорту», — добавил он.
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