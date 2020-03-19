В Украине сейчас есть около 40 тысяч экспресс-тестов на коронавирус

Сделать быстрые тесты можно не только в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения, но и в частных, также тестирование методом ПЦР смогут проводить частные лаборатории.
Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.
«Эскпресс-тесты, которые проводятся возле постели больного, можно сделать не только в государственных, но и в частных учреждениях. Закупаются экспресс-тесты в большинстве случаев у дистирбьюторов, которые есть на территории Украины, и около 40 тысяч экспресс тестов разошлись по территории Украины», — сказал Ляшко.
Он напомнил, что в субботу-воскресенье Украина должна получить дополнительную партию тестов.
Также Ляшко сообщил, что налаживается сотрудничество с частными лабораториями, с тем чтобы позволить им проводить тестирования на Covid-19 i путем полимеразной цепной реакции. Это, по его словам, делается с целью увеличить доступность тестирования и разгрузить вирусологические лаборатории.
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