В Украине сейчас есть около 40 тысяч экспресс-тестов на коронавирус

Сделать быстрые тесты можно не только в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения, но и в частных, также тестирование методом ПЦР смогут проводить частные лаборатории.

Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

«Эскпресс-тесты, которые проводятся возле постели больного, можно сделать не только в государственных, но и в частных учреждениях. Закупаются экспресс-тесты в большинстве случаев у дистирбьюторов, которые есть на территории Украины, и около 40 тысяч экспресс тестов разошлись по территории Украины», — сказал Ляшко.

Он напомнил, что в субботу-воскресенье Украина должна получить дополнительную партию тестов.

Также Ляшко сообщил, что налаживается сотрудничество с частными лабораториями, с тем чтобы позволить им проводить тестирования на Covid-19 i путем полимеразной цепной реакции. Это, по его словам, делается с целью увеличить доступность тестирования и разгрузить вирусологические лаборатории.