Князь Монако заразился коронавирусом

Заражение короновирусом подтверждено у князя Монако Альбера II, говорится в заявлении, распространенном в четверг княжеским дворцом.

«Князь Альбер II сдал анализ в начале недели. Это позволило выявить заражение COVID-19», — говорится в заявлении.

Согласно документу, болезнь проходит у принца без осложнений, его лечением занимается как личный врач, так и специалисты из монакской больницы.