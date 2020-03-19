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Князь Монако заразился коронавирусом

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Князь Монако заразился коронавирусом

Заражение короновирусом подтверждено у князя Монако Альбера II, говорится в заявлении, распространенном в четверг княжеским дворцом.

«Князь Альбер II сдал анализ в начале недели. Это позволило выявить заражение COVID-19», — говорится в заявлении.

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Согласно документу, болезнь проходит у принца без осложнений, его лечением занимается как личный врач, так и специалисты из монакской больницы.

Монако, коронавирус
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