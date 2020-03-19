Цена нефти резко выросла после вчерашнего обвала

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялись на 11,25%, торгуясь на уровне $27,68 за баррель, следует из данных торговой площадки на 17:36 по Киеву.

Стоимость нефти сорта WTI растет на 22,7% - до $25,56 за баррель.

Напомним, что вчера нефть марки Brent упала до $25 за баррель, что стало минимумом с 2003 года.