У Трампа готовятся к 1,5 годам пандемии коронавируса

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает планы на случай непредвиденных обстоятельств, согласно одному из них пандемия коронавируса может продолжаться 18 месяцев или дольше.
Об этом сообщает CNN.
«Федеральный план на 100 страниц по преодолению пандемии коронавируса, полученный CNN, показывает, что администрация Трампа разрабатывает варианты на случай пандемии, которая может растянуться на 18 месяцев и дольше, включая несколько волн заболеваемости», — говорится в сообщении.
Хотя в документе не говорится прямо, что администрация считает, что пандемия продлится 18 месяцев, в нем излагаются планы, предусматривающие даже более длительный срок вспышки эпидемии для обеспечения готовности государственных органов.
Правительственные учреждения также отмечают, что сложно прогнозировать, насколько серьезными будут вспышки заболеваемости.
В указанном документе несколько раз упоминаются риски, связанные с нехваткой медицинского оборудования, что может негативно сказаться на способности государственной власти выполнять свои функции.
«Может возникнуть нехватка продуктов, что скажется на отрасли здравоохранения, службах экстренной помощи и других элементах критически важной инфраструктуры. Это включает в себя потенциально критическую нехватку диагностических средств, предметов медицинского назначения (средств индивидуальной защиты, лекарств и т.д.) и медицинского персонала в некоторых местах », - говорится в отчете.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016