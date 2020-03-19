У Трампа готовятся к 1,5 годам пандемии коронавируса

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает планы на случай непредвиденных обстоятельств, согласно одному из них пандемия коронавируса может продолжаться 18 месяцев или дольше.

Об этом сообщает CNN.

«Федеральный план на 100 страниц по преодолению пандемии коронавируса, полученный CNN, показывает, что администрация Трампа разрабатывает варианты на случай пандемии, которая может растянуться на 18 месяцев и дольше, включая несколько волн заболеваемости», — говорится в сообщении.

Хотя в документе не говорится прямо, что администрация считает, что пандемия продлится 18 месяцев, в нем излагаются планы, предусматривающие даже более длительный срок вспышки эпидемии для обеспечения готовности государственных органов.

Правительственные учреждения также отмечают, что сложно прогнозировать, насколько серьезными будут вспышки заболеваемости.

В указанном документе несколько раз упоминаются риски, связанные с нехваткой медицинского оборудования, что может негативно сказаться на способности государственной власти выполнять свои функции.

«Может возникнуть нехватка продуктов, что скажется на отрасли здравоохранения, службах экстренной помощи и других элементах критически важной инфраструктуры. Это включает в себя потенциально критическую нехватку диагностических средств, предметов медицинского назначения (средств индивидуальной защиты, лекарств и т.д.) и медицинского персонала в некоторых местах », - говорится в отчете.