Италия обогнала Китай по количеству жертв коронавируса

Число умерших от коронавируса в Италии достигло 3405 человек, сообщил глава департамента гражданской обороны Анджело Борелли, передает Rai.

Напомним, что по последним данным национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране от коронавирусной инфекции умерли 3245 человек.

По словам Борелли, за последние сутки в Италии от коронавируса умерли 427 человек.