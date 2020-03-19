В Украине подтвержден 21 случай коронавируса

По состоянию на 20:00 19 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (1) области и Киев (2).
По результатам исследований региональных лабораторий выявлено:
Днепропетровская - 2;
Житомирская - 1;
Также один случай подтвержден в Киеве.
Такие данные обнародовало Министерство охраны здоровья Украины.
Также сообщается, то в Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19.
Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19.
Напомним, что Италия сегодня обогнала Китай по количеству жертв коронавируса
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