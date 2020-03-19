В Украине подтвержден 21 случай коронавируса

По состоянию на 20:00 19 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (1) области и Киев (2).

По результатам исследований региональных лабораторий выявлено:

Днепропетровская - 2;

Житомирская - 1;

Также один случай подтвержден в Киеве.

Такие данные обнародовало Министерство охраны здоровья Украины.

Также сообщается, то в Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19.

Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19.

Напомним, что Италия сегодня обогнала Китай по количеству жертв коронавируса