Число жертв коронавируса в мире превысило 10 тысяч человек

По последним данным, в мире от коронавирусной пневмонии нового типа скончались 10 030 человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса, основанные на официальных сообщениях властей стран и международных организаций.
Общее число случаев заражения — 244,5 тыс. По числу зараженных на первом месте остается Китай, где были выявлены 81 199 пациентов с коронавиурсом SARS-CoV-2. Однако по числу умерших в результате вызываемого им заболевания на первое место вышла Италия, где скончались уже 3 405 человек. В стране заражены более 41 тыс. человек.
Иран находится на третьем месте по числу случаев заражения и жертв. Там заболели 18,4 тыс. человек, 1284 — умерли.
Из 244,5 тыс. заболевших по всему миру вылечены более 86 тыс. человек. Таким образом, 158,5 тыс. зараженных продолжают оставаться на лечении или под наблюдением.
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