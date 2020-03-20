Число жертв коронавируса в мире превысило 10 тысяч человек

По последним данным, в мире от коронавирусной пневмонии нового типа скончались 10 030 человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса, основанные на официальных сообщениях властей стран и международных организаций.

Общее число случаев заражения — 244,5 тыс. По числу зараженных на первом месте остается Китай, где были выявлены 81 199 пациентов с коронавиурсом SARS-CoV-2. Однако по числу умерших в результате вызываемого им заболевания на первое место вышла Италия, где скончались уже 3 405 человек. В стране заражены более 41 тыс. человек.

Иран находится на третьем месте по числу случаев заражения и жертв. Там заболели 18,4 тыс. человек, 1284 — умерли.

Из 244,5 тыс. заболевших по всему миру вылечены более 86 тыс. человек. Таким образом, 158,5 тыс. зараженных продолжают оставаться на лечении или под наблюдением.