По Киеву начали ездить спецавтомобили с громкоговорителями

В Киеве организовано курсирование автомобилей оперативно-спасательной службы, оборудованных громкоговорящими устройствами.
Как сообщает в пятницу утром пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС, данные мероприятия организованы для информирования граждан о необходимости соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила, направленные на предотвращение заражения коронавирусной инфекцией.
В целом же такие автомобили будут курсировать, и осуществлять информирование людей о правилах их поведения в данный период по улицам городов по всей Украине.
Спасатели напоминают: в связи с карантином, гражданам настоятельно рекомендуется без крайней необходимости не покидать места проживания.
«Не выходите на улицу без необходимости; не посещайте места скопления людей; во время пребывания на улице надевайте защитные маски, сохранять дистанцию между людьми не менее 2 метров; соблюдайте меры личной гигиены; позаботьтесь о близких и родных людях пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу», — говорится в сообщении.
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