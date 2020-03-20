США прекращают выдачу виз во всех посольствах

Государственный департамент США приостанавливает предоставление обычных визовых услуг во всех посольствах и консульствах страны в связи с пандемией коронавируса в мире.

Об этом сообщается на сайте Госдепа.

«В ответ на серьезные мировые проблемы, связанные с пандемией COVID-19, Государственный департамент временно приостанавливает обычные визовые услуги во всех посольствах и консульствах США. Посольства и консульства отменят все намеченные встречи по выдаче иммиграционных и неиммиграционных виз с 20 марта 2020 года. Если позволят ресурсы, посольства и консульства будут продолжать оказывать срочные и безотлагательные визовые услуги», — говорится в сообщении.

При этом услуги остаются доступными для граждан США. Также ситуация не влияет на программу безвизового въезда.

Отмечается, что зарубежные миссии США возобновят обычные визовые услуги быстрее, однако пока Госдеп не в состоянии указать конкретную дату.