США прекращают выдачу виз во всех посольствах

Государственный департамент США приостанавливает предоставление обычных визовых услуг во всех посольствах и консульствах страны в связи с пандемией коронавируса в мире.
Об этом сообщается на сайте Госдепа.
«В ответ на серьезные мировые проблемы, связанные с пандемией COVID-19, Государственный департамент временно приостанавливает обычные визовые услуги во всех посольствах и консульствах США. Посольства и консульства отменят все намеченные встречи по выдаче иммиграционных и неиммиграционных виз с 20 марта 2020 года. Если позволят ресурсы, посольства и консульства будут продолжать оказывать срочные и безотлагательные визовые услуги», — говорится в сообщении.
При этом услуги остаются доступными для граждан США. Также ситуация не влияет на программу безвизового въезда.
Отмечается, что зарубежные миссии США возобновят обычные визовые услуги быстрее, однако пока Госдеп не в состоянии указать конкретную дату.
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