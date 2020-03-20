В Украине уже 29 заболевших

По состоянию на 20:00 20 марта в Украине подтверждено 29 случаев COVID-19.

Один новый случай зафиксирован в Ивано-Франковской области, один - в Харьковской, один - во Львовской.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.

Также там подтвердили, что в Украине зарегистрировано 3 летальных исхода от COVID-19.