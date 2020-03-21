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Количество жертв коронавируса в мире превысило 11 тысяч человек

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Количество жертв коронавируса в мире превысило 11 тысяч человек

По состоянию на 07:00 по киевскому времени субботы, в мире насчитывалось 261 тысяча 886 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19, число жертв инфекции достигло 11 167 тыс., поправились более 88 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post.

За последние сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 34,048 тыс. человек, скончавшихся — на 1,327 тыс.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает «лидировать» Италия. По состоянию на вечер пятницы в стране зафиксировано 4,032 тыс. смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии, что на 627 больше, чем за среду.

В Испании зафиксировано 19,980 тыс. больных (скончались 1,002 тыс.), Германии — 13,957 тыс. (44), Франции — 12,612 тыс. (450), Швейцарии — 4,176 тыс. (43), Великобритании — 3,983 тыс. (177), Нидерландах — 2,994 тыс. (106), Австрии — 2,388 тыс. (шесть), Бельгии — 2,257 тыс. (37), Швеции — 1,623 тыс. (16), Норвегии — 1,552 тыс. (шесть), Дании — 1,255 тыс. (девять).

В США на вечер пятницы зафиксирован 17 тысяч ,251 случай заражения коронавирусом при 201 случае смертельного исхода.

В Азии на первом месте остается Китай, где с декабря прошлого года число жертв коронавируса в стране составило 3,255 тыс. человек, зарегистрировано 81,008 тыс. случаев заболевания. Из них в эпицентре инфекции провинции Хубэе скончались 3,139 тыс. заболели 67,8 тыс.

Вместе с тем на материковой части страны за истекшие сутки зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусом, все — у людей, прибывших из-за рубежа. Внутри страны уже третий день нет новых инфицированных.

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В Южной Корее за истекшие сутки зарегистрировано 147 новых случаев заражения и восемь новых случаев летального исхода, общее число инфицированных достигло 8,799 тыс. человек, скончались 102.

В Иране число жертв достигло 1,433 тыс. при 19,644 тыс. заразившихся.

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

коронавирус
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