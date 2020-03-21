В Украине на утро субботы зафиксирован 41 случай коронавируса

По состоянию на 10:00 21 марта в Украине 41 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

О этом сообщили в МОЗ.

Как отмечается, из этих случаев 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

За сутки было зафиксировано 15 новых случаев.