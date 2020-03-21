Зампредседателя Харьковского облсовета госпитализирован в Киеве

Заместитель председателя Харьковского облсовета Владимир Скоробагач госпитализирован в больнице в Киеве после ухудшения самочувствия.
Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь депутата Виктория Петрухина, сообщает Укринформ.
«Заболевание Covid-19 вчера, 20 марта, было подтверждено у супруги заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача — 37-летней Виктории Скоробагач. Она дома на самоизоляции, чувствует себя хорошо. Вчера еще раз сдала тест», — сказала Петрухина.
Что касается самого Скоробагача, то он вчера госпитализирован в Киеве. «Он чувствует себя не очень. Хотя в настоящее время вирус не подтвержден, он вчера еще раз сдал анализы, всего четыре», — добавила она.
20 марта председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер сообщил в сети, что 37-летняя харьковчанка, у которой после возвращения из Франции диагностирован коронавирус, в Харьковскую область не въезжала, она находится в Киевской области.
По словам Кучера, сейчас в Харьковской области коронавирус не зарегистрирован.
По данным Минздрава, всего в Украине по состоянию на 10:00 21 марта лабораторно подтвердили 41 случай Covid-19.
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