Зампредседателя Харьковского облсовета госпитализирован в Киеве

Заместитель председателя Харьковского облсовета Владимир Скоробагач госпитализирован в больнице в Киеве после ухудшения самочувствия.

Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь депутата Виктория Петрухина, сообщает Укринформ.

«Заболевание Covid-19 вчера, 20 марта, было подтверждено у супруги заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача — 37-летней Виктории Скоробагач. Она дома на самоизоляции, чувствует себя хорошо. Вчера еще раз сдала тест», — сказала Петрухина.

Что касается самого Скоробагача, то он вчера госпитализирован в Киеве. «Он чувствует себя не очень. Хотя в настоящее время вирус не подтвержден, он вчера еще раз сдал анализы, всего четыре», — добавила она.

20 марта председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер сообщил в сети, что 37-летняя харьковчанка, у которой после возвращения из Франции диагностирован коронавирус, в Харьковскую область не въезжала, она находится в Киевской области.

По словам Кучера, сейчас в Харьковской области коронавирус не зарегистрирован.

По данным Минздрава, всего в Украине по состоянию на 10:00 21 марта лабораторно подтвердили 41 случай Covid-19.