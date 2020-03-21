В Испании уже почти 25 тысяч заболевших

По меньшей мере 24 926 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщили в субботу в Минздраве королевства.

По данным ведомства, умерли 1326 человек, 2125 пациентов выздоровели. В пятницу днем ведомство информировало о 19 980 заболевших и 1002 жертвах.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии.