Китай возобновил строительство большей части инфраструктурных объектов

Китайские компании возобновили строительство более 89% ключевых инфраструктурных объектов по мере нормализации обстановки в ходе борьбы с эпидемией коронавируса, однако ситуация в разных регионах страны складывается по-разному. Об этом, как передает ТАСС, заявил в субботу глава департамента инвестиций Госкомитета по делам развития и реформ КНР Оу Хун.
«В связи с эпидемией коронавируса после завершения празднования Нового года по лунному календарю (с 24 января по 2 февраля) возникли трудности с восстановлением работы на крупных инфраструктурных объектах, — рассказал он на пресс-конференции. — Благодаря совместным усилиям ситуация постепенно улучшается. Если не брать во внимание провинцию Хубэй, в различных регионах Китая насчитывается около 11 тыс. таких важных проектов, 89% из которых к 20 марта возобновили деятельность».
Как уточнил чиновник, в разных регионах и отраслях народного хозяйства страны прогресс в восстановлении работы ключевых объектов оказывается неодинаковым. Оу Хун отметил, что на юге Китая доля возобновленных строек составляет порядка 98%, в то время как на севере — только 60%. По его словам, довольно замедленными темпами возвращаются к деятельности северо-восток и северо-запад КНР.
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