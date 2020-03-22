В США резко вырос спрос на оружие на фоне коронавируса

Частные компании и полиция нескольких американских штатов зафиксировали значительный рост продаж огнестрельного оружия на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеканал ABC.
Уточняется, что общенациональная статистика по продаже оружия, которую собирает ФБР, будет доступна в апреле, но уже сейчас полиция ряда штатов зафиксировала рост проверок биографии, которые необходимы в случае приобретения огнестрельного оружия.
Так, согласно подсчетам полиции Пенсильвании, только за один день 17 марта в этом штате проверки биографии прошли 4,3 тыс. человек, а в этот же день прошлого года такие проверки понадобились только 1,3 тыс. американцам.
Полиция в штате Колорадо, в свою очередь, сообщает о росте проверок в два раза за неделю с 16 марта. Если в течение этого периода в 2019 году полицейские провели 7 тыс. проверок, в этом году их число достигло 14 тыс. Кроме того, в Вирджинии в марте уже было проведено более 35 тыс. проверок, хотя за весь месяц прошлого года их число не превышало 10 тыс.
Кроме того, в феврале онлайн-ретейлер оружия Ammo.com сообщил о росте выручки на 309% по сравнению с этим же месяцем в 2019 году, передает ABC. Представители магазина отметили, что такое увеличение объема продаж является беспрецедентным.
21 марта, согласно данным университета Джона Хопкинсa, число заразившихся коронавирусом в США превысило 26 тыс. человек, а страна заняла третье место по числу зараженных в мире после Китая и Италии. Наибольшее количество заболевших зафиксировали в Нью-Йорке — 12,3 тыс. человек. Кроме того боле 1,7 тыс. случаев заболевания выявили в штате Вашингтон, а в Калифорнии зарегистрировали 1,4 тыс. заболевших.
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