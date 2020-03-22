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В Украину на время вернется зима

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В Украину на время вернется зима

В воскресенье, 22 марта, в Украине будет облачно, мокрый снег, на юге и востоке с дождем. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 9-14 м/с; на юго-востоке юго-западный, 5-10 м / с. Температура днем 1-6° тепла; в южной и юго-восточной частях днем 5-10° тепла. В Карпатах днем умеренный снег, температура в течение суток 3-8° мороза.

В Киеве 22 марта облачно. Днем умеренный мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 9-14 м/сек. Температура днем 2-4° тепла.

По области 22 марта облачно. Днем умеренный мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 9-14 м/с. Температура днем 1-6° тепла.

23 марта местами (в западных областях повсюду) небольшой снег, 24 марта без осадков. В Украине, кроме юга, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, на юге и юго-востоке местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, на юге местами 1-3° тепла, в северных, 24 марта и в западных и большинстве центральных областей 3-8° мороза; днем 23 марта 0-5° тепла, на юге, а 24 марта в Украине 3-8° тепла.

В Карпатах 23 марта небольшой снег, 24 марта без существенных осадков; температура ночью 8-13°, днем 5-10° мороза.

23-24 марта переменная облачность. Без осадков, лишь ночью 23 марта местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 9-14 м/ с, порывистый. Температура ночью 3-8° мороза; днем 23 марта 0-5° тепла, 24 марта 3-8° тепла.

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25-26 марта без осадков. Температура ночью 3-9° мороза, в южных областях и на Закарпатье, а 26 марта в Украине около 0°; днем 25 марта 3-9° тепла, на юге страны до 13°; 26 марта в большинстве областей 9-15°.

25-26 марта без осадков. Температура 25 марта ночью 3-8° мороза, днем 4-9° тепла; 26 марта ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 9-14° тепла.

 

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