В воскресенье в Украину въехало более 15 тысяч человек, у одного нашли коронавирус

Украинские пограничники оформили за прошедшие сутки более 22 тысяч человек, из них на въезд — более 15 тысяч, в том числе 13 тысяч — это украинцы, вернувшиеся из-за границы.

Как сообщает отдел коммуникаций со СМИ Администрации Государственной пограничной службы, у одного из прибывших пассажиров диагностировали острое респираторное заболевание Covid-19, вызванное коронавирусом SARS-CoV-2.

«В течение суток пограничники и работники санитарно-карантинных подразделений провели опрос о состоянии здоровья и измерения температуры в более чем 15 000 человек. В пункте пропуска „Борисполь“ при оформлении на прилет пассажиров одного из авиарейсов, гражданин Украины пожаловался на плохое самочувствие... Мужчине провели экспресс-тест, который показал положительный результат и подтвердил заболевание коронавирусом. Больного сразу доставили в инфекционное отделение больницы», — говорится в сообщении.

Кроме того, в зоне ООС приняты отдельные решения относительно пересечения линии разграничения в обоих направлениях почти 100 гражданами, а админграницу с временно оккупированным Крымом в воскресенье пересекли 215 человек.

По данным ведомства, в понедельник, пограничники ожидают два эвакуационных поезда — из Польши и Латвии. Оформление поезда «Перемышль-Киев» будут осуществлять во Львовской области пограничники Мостиского отряда, а поезд «Рига-Киев» будут оформлять в украинской столице военнослужащие отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев».