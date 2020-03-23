В воскресенье в Украину въехало более 15 тысяч человек, у одного нашли коронавирус

Украинские пограничники оформили за прошедшие сутки более 22 тысяч человек, из них на въезд — более 15 тысяч, в том числе 13 тысяч — это украинцы, вернувшиеся из-за границы.
Как сообщает отдел коммуникаций со СМИ Администрации Государственной пограничной службы, у одного из прибывших пассажиров диагностировали острое респираторное заболевание Covid-19, вызванное коронавирусом SARS-CoV-2.
«В течение суток пограничники и работники санитарно-карантинных подразделений провели опрос о состоянии здоровья и измерения температуры в более чем 15 000 человек. В пункте пропуска „Борисполь“ при оформлении на прилет пассажиров одного из авиарейсов, гражданин Украины пожаловался на плохое самочувствие... Мужчине провели экспресс-тест, который показал положительный результат и подтвердил заболевание коронавирусом. Больного сразу доставили в инфекционное отделение больницы», — говорится в сообщении.
Кроме того, в зоне ООС приняты отдельные решения относительно пересечения линии разграничения в обоих направлениях почти 100 гражданами, а админграницу с временно оккупированным Крымом в воскресенье пересекли 215 человек.
По данным ведомства, в понедельник, пограничники ожидают два эвакуационных поезда — из Польши и Латвии. Оформление поезда «Перемышль-Киев» будут осуществлять во Львовской области пограничники Мостиского отряда, а поезд «Рига-Киев» будут оформлять в украинской столице военнослужащие отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев».
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