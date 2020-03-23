В Швейцарии заболевают по 1000 человек в сутки

Федеральное управление здравоохранения Швейцарии сообщило в понедельник о 8060 положительных тестах на наличие коронавируса, всего в стране умерли 66 человек. Таким образом, за последние сутки число инфицированных выросло на 1046, а умерших — на шесть.

«Положительные тесты получены на настоящий момент у 8060 человек, умерли 66 человек», — указывает ведомство. По данным на воскресенье, в стране было 7014 заразившихся коронавирусом и 60 случаев с летальным исходом.

Первый инфицированный был зафиксирован в Швейцарии 25 февраля.

Согласно опубликованной управлением здравоохранения карте, больше всего болезнь затронула кантон Тичино, граничащий с Италией, — там умерли 37 человек и зарегистрированы в среднем 326,9 заболевших на каждые 100 тыс. жителей. На втором месте по уровню заболеваемости кантон Во (235,5). Далее следуют полукантон Базель-Штадт (222,8), кантоны Женева (136,3), Граубюнден (133,6) и Вале (128,2). Высокий уровень заболеваемости отмечен также в Княжестве Лихтенштейн (117,3), статистику о положении дел в котором ежедневно публикует швейцарское ведомство.

Правительство Швейцарии 20 марта ужесточило правила, касающиеся борьбы с распространением коронавируса — запрещено собираться вне дома в группы больше пяти человек, следует соблюдать дистанцию между людьми не менее 2 м. Это требование распространяется на общественные места и парки, за нарушение полиция выписывает штраф. Людям старше 65 лет и всем больным рекомендовано оставаться дома. Режим чрезвычайной ситуации объявлен до 19 апреля.

Усилен контроль на границах, закрыт (кроме отдельных случаев) въезд в страну жителям Австрии, Германии, Италии, Испании и Франции, на три месяца приостановлена выдача шенгенских и швейцарских виз. Магазины, рынки, рестораны, бары, музеи и кинотеатры не работают. До 4 апреля отменены занятия в учебных заведениях. Швейцарские профсоюзы сообщили в понедельник об отмене 1 мая традиционных манифестаций в защиту прав трудящихся.