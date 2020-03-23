Нефть Brent торгуется в районе $25 за баррель

Цена Brent усилила падение в ходе торгов в понедельник, в то время как WTI перешла к снижению.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:26 составляет $25,37 за баррель, что на $1,61 (5,97%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,45 (1,99%) — до $22,18 за баррель. Ранее его цена достигала $23 за баррель в ходе торгов.