Подтвержден коронавирус у пятерых жителей Обуховского района Киевской области

В Киевской области лабораторно подтверждено инфицирование COVID-19 пятерых жителей Обуховского района, экспресс-тесты подтвердили заболевание коронавирусом у семи человек, сообщил врио главы Киевской облагосадминистрации Василий Володин .

«По состоянию на 6 утра сегодня в учреждения охраны здоровья Киевской области обратились 29 человек с возможным подозрением на COVID-19. При помощи экспресс-тестов проверены на заболевание 22 человека, тест-системы показали 7 заболевших. Но в то же время лабораторно подтвержденных на данный момент 5 человек, все они являются жителями Обуховского района», — рассказал глава Киевской ОГА на брифинге в понедельник.

По его словам, возраст инфицированных — от 30 до 57 лет.