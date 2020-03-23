В Испании бессрочно остановили все футбольные соревнования

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) приняла решение о бессрочной приостановке всех футбольных соревнований на территории страны в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Комиссия по мониторингу дала свое согласие на приостановку соревнований по профессиональному футболу, до тех пор пока правительство страны не решит, что возобновление матчей полностью безопасно», — говорится в заявлении RFEF.

До сегодняшнего дня действовало распоряжение о переносе двух ближайших туров Ла Лиги и низших дивизионов.

Ранее СМИ писали, что первый случай заражения COVID-19 произошел в клубе «Барселона». По данным источника Mundo Deportivo, заболел главный скаут футбольного клуба по Южной Америке бразилец Андре Кюри. Также инфицирована оказалась его супруга. Оба они сейчас находятся на изоляции в Сан-Паулу.

Кроме того, на карантине остаются все футболисты и персонал мадридского «Реала». Их туда поместили, после того как COVID-19 нашли у баскетболиста, с которым игроки тренировались в одном зале.