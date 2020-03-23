В Украину еще не вернулись 20 тысяч человек

Большинство граждан Украины, которые оставались за рубежом на момент введения ограничительных мер для противодействия распространению Covid-19, уже вернулись из-за рубежа, еще 20 тыс. людей ожидают возможности вернуться на родину, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы, на самом деле, абсолютно большинство граждан уже успешно вывезли, или помогли им выехать. Самые креативные принимались для этого решения: договаривались с авиалиниями иностранных компаний, что они будут довозить до своих хабов, а туда будет прилетать наш украинский самолет забирать, и паром организовывали. То есть очень много разных моделей», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник.
Министр проинформировал, что еще около 20 тыс. граждан ожидают возможности вернуться на родину, однако, по его словам, «это те, кто официально изъявили желание вернуться». «Но наша практика показывает, что когда доходит непосредственно к возвращению, то это цифра уменьшается, потому что кто-то передумал, кто-то вообще даже не собирался, а так на всякий случай зарегистрировался. Потому я прошу все цифры воспринимать в реальном контексте и в динамике », - отметил глава ведомства.
По его словам, на данный момент наиболее сложная ситуация с возращением украинцев, находящихся в самых отдаленных точках: в Латинской Америке и Тихоокеанском регионе. Кулеба пояснил, что причинами этого являются логистическая отдаленность местонахождения украинцев, высокие цены на билеты, то, что туроператоры «не совсем добросовестно выполняют свои обязательства с возвращением», а также поведение отдельных украинских граждан, которые «просят, чтобы их бесплатно оттуда вывезли».
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