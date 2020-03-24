Нефть сегодня дорожает

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли на 5,36% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. Согласно данным на 11:27, стоимость нефти Brent составляет $28,5 за баррель.

Стоимость нефти сорта WTI растет на 6,2%, до $24,8 за баррель.