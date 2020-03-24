Кабмин утвердил почасовую оплату для медиков

Правительство утвердило предложение Минздрава о почасовой оплате труда медиков, работающих с пациентами, зараженными коронавирусом.
Об этом в эфире 1+1 сообщил представитель министра здравоохранения Украины Артем Дехтяренко, комментируя вопрос об инициативе ввести почасовую оплату труда медиков на время карантина.
«Подобное предложение не только обсуждалось, но и было одобрено вчера членами правительства на внеочередном заседании Кабинета министров. Все члены Кабинета министров поддержали инициативу Ильи Емца о введении почасовой оплаты для врачей и медицинского персонала, работающих именно с пациентами, больными коронавирусом. Сейчас мы можем говорить о том, что врачи почувствуют поддержку государства не только на словах, но и делами», — заявил представитель.
По словам Дегтяренко, нынче врачи находятся в эпицентре болезни, ежедневно рискуют жизнью, чтобы спасти жизнь и здоровье украинцев. Он также отметил, что зарплата отдельных медиков увеличится в три раза.
«Мы можем говорить, что для некоторых сотрудников сферы здравоохранения повышение зарплаты может произойти до трех раз», — сообщил пресс-секретарь.
По данным Минздрава, в Украине по состоянию на 10:00 24 марта зафиксированы 84 случая коронавирусной болезни Covid-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксированы 11 новых случаев.
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