Украинцев не пускают в Беларусь

В течение недели свыше 300 украинцев не смогли попасть в Беларусь, получив отказ в пересечении границы из-за «неподтвержденной цели поездки», сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
«В последнее время пограничниками Украины фиксируется увеличение количества случаев отказа в пропуске гражданам Украины на территорию Республики Беларусь. В течение недели на территорию соседнего государства не смогли попасть более 300 наших соотечественников, которые направлялись через действующие пункты пропуска. Как отмечают сами путешественники, причиной в отказе им сообщают — «неподтвержденная цель поездки», — говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы во вторник.
Граждан Украины попросили учитывать эту информацию при планировании путешествий с целью экономии личных времени и денежных средств.
Кроме того, украинцам напомнили, что для предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 руководство государства неоднократно рекомендовало гражданам воздержаться от выезда за границу. «Поэтому советуем придерживаться этих рекомендаций, а в зарубежные путешествия отправляться только в случае крайней необходимости», — подчеркивается в сообщении.
В Госпорганслужбе отметили, что после введения ограничений, связанных с распространением коронавируса, среди пунктов пропуска на границе с Беларусью продолжают функционировать:
— в Черниговской области: «Сеньковка — Веселовка», «Новые Яриловичи — Новая Гута», «Славутич — Комарин»;
— в Киевской области: «Вильча — Александровка»;
— в Житомирской области: «Выступовичи — Новая Рудня»;
— в Ровенской области: «Городище — Верхний Теребежов», «Прикладники — Невель»;
— в Волынской области: «Дольск — Мохро», «Домановое — Мокраны», «Пулемец — Томашовка».
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