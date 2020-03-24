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Рейтинг Бориса Джонсона достиг максимума после введения карантина

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Рейтинг Бориса Джонсона достиг максимума после введения карантина

Доля британцев, одобряющих действия премьер-министра Бориса Джонсона, достигла 55% — на 12% больше, чем на прошлой неделе и на 13% больше, чем месяц назад. Доля респондентов, которые негативно относятся к деятельности премьера, составила 35%. Это на 11% меньше, чем на прошлой неделе и на 14% меньше, чем месяц назад. Такие данные приводятся в опубликованном во вторник результате опроса компании YouGov для газеты The Times.

Разница позитивного и негативного рейтингов Джонсона составила 20 процентных пунктов — рекордно высокий показатель за все время его премьерства. Джонсон возглавил правительство в июле прошлого года и привел Консервативную партию к победе на парламентских выборах в ноябре. Рост популярности Джонсона является беспрецедентным, его рейтинг вырос в том числе среди британцев, не являющихся избирателями консерваторов, констатирует The Times. Например, рейтинг одобрения премьера среди сторонников оппозиционной Лейбористской партии возрос с 11 до 24% за неделю.

Опрос YouGov проводился 23 марта — после оглашения Джонсоном списка карантинных мер. Карантин будет действовать по меньшей мере три недели. Гражданам разрешается выходить из дома только для занятий спортом, покупок лекарств и предметов первой необходимости, медицинских нужд или, если есть такая необходимость, для работы. Меры правительства поддержали 93% респондентов: 66% британцев сказали, что не испытают серьезные трудности в условиях карантина, 29% признались, что следовать таким инструкциям им будет сложно, остальные затруднились с ответом.

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На фоне введения жестких карантинных мер поднялся и рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона. Согласно опубликованному 20 марта опросу, впервые с 2018 его поддержали 52% опрошенных. Опрос был проведен после того, как Макрон выступил с обращением из-за пандемии коронавируса.

Борис Джонсон, коронавирус
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