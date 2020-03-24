Депутаты Сейма Польши переходят на удаленную работу

Президиум нижней палаты польского парламента (Сейма) принял решение с 27 марта перевести депутатов на режим частично удаленной работы в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила во вторник спикер палаты Эльжбета Витек.
«Мы приняли решение изменить правила работы Сейма на период режима эпидемии», — сказала она, пояснив, что по новым правилам уже в ближайшую пятницу в парламенте на заседании будут присутствовать только делегированные политическими объединениями депутаты, а остальные будут следить за работой Сейма удаленно. В четверг планируется протестировать новую систему.
«Каждый депутат сможет голосовать удаленно по инструкции, которую все получат», — пояснила она. Удаленно будут работать также парламентские комиссии.
Заседание Сейма необходимо для принятия правительственного закона о противодействии негативным последствиям введенных в стране и мире из-за коронавируса ограничений. Предусмотрены меры поддержки предпринимателей и граждан на $55 млрд. Запланированы всевозможные льготы, отсрочка выплат, разного рода «каникулы». Предусмотрено обеспечение нормальной работы финансовой системы, а также снабжение всем необходимым медиков, которым выделяется почти $2 млрд.
В Польше число случаев заражения коронавирусом достигло 774. Девять человек умерли. Власти Польши ввели режим эпидемии, закрыли границы и отправляют всех въезжающих на 14-дневный карантин. В стране закрыты образовательные, культурные и спортивные учреждения, рестораны, торговые центры, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Жителям запрещено выходить из дома.
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