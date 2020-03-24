Украина переходит на летнее время

Украина перейдет на летнее время в воскресенье, 29 марта, в 3:00 утра по киевскому времени переводом часовой стрелки на 1 час вперед.
«Сообщаем, что в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 „О порядке исчисления времени на территории Украины“ на территории Украины 29 марта 2020 года в 3 (три) часа по киевскому времени вводится летнее время переводом часовой стрелки на 1 ( один) час вперед», — поясняется в сообщении Департамента технического регулирования и метрологии Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Отмечается, что согласно документу, с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство постановило ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1 час назад.
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