Facebook отметил рост использования своих сервисов на фоне коронавируса

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook отмечает существенный рост использования своих сервисов из-за распространения нового коронавируса, отмечается в сообщении в официальном блоге компании.
«Поскольку пандемия расширяется и все больше людей практикуют физическое дистанцирование друг от друга, это также означает, что все больше людей используют наши приложения», — говорится на сайте.
Так, число сообщений, отправленных через сервисы Facebook в странах, наиболее серьезно задетых коронавирусом, взлетело в 1,5 раза, в то время как отправка видеосообщений увеличилась более чем вдвое. А в Италии, где ситуация с коронавирусом наиболее серьезная, использование групповых видеочатов подскочило более чем на 1000% за один месяц.
В тоже время Facebook ожидает ослабления показателей рекламного бизнеса в странах, которые предпринимают наиболее активные действия, направленные на сокращение распространения COVID-19. «На наш бизнес, как и на многие другие в мире, оказывается негативное влияние. Мы не монетизируем многие из сервисов, в которых мы видим увеличение активности», — отмечается в сообщении. При этом компания на данный момент не дала никаких точных прогнозов.
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